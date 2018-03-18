Hünerli eller Bursa lezzetleri için yarıştı

Yıldırım Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Bursa'nın Lezzetleri Yemek Yarışması'nda hünerli eller, en iyi cevizli lokum, en iyi cantık, en iyi kelem sarması ve en iyi Bursa tatlısını yapmak için kıyasıya rekabet etti. Bursa'nın meşhur tatlarının yaşatılması adına Barış Manço Kültür Merkezi'nde 86 yarışmacının katılımıyla yapılan yarışmanın jürisinde, dünyaca ünlü şef Ömür Akkor, Osman Eryılmaz, Necmettin Baştürk, Reşat Kahrıman, Özge Karaca, Cüneyt Aksoy, İsmail Al ve Yusuf Johanson yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kelem sarması kategorisinde Gülistan Doğru, cevizli lokum kategorisinde Nesibe Hasan ve cantık kategorisinde Emre Erdal birinciliği kazanan isim oldu.

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