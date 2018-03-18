Kadın çalışanları için ‘Kanserde Erken Tanı’ söyleşisi düzenledi

Chassis Brakes, Bursa fabrikasında görev yapan kadın çalışanları için Özel Esentepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Emre Uysal'ın katılımıyla, 'Kanserde Erken Tanı' başlıklı söyleşi düzenledi. Gerçekleştirilen söyleşide, rahim kanserinde risk faktörü, meme ve over (yumurtalık) kanseri gibi erken tanının çok önemli olduğu kanser türleriyle ilgili bilgiler verildi. Dr. Emre Uysal'ın verdiği bilgilerde, minimum stres, düzenli beslenme, düzenli uyku, kilo kontrolü, sigara ve alkolden uzak bir yaşam ve düzenli kontroller ile sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini belirtti. Dr. Uysal, kadın çalışanların sorularını da yanıtlarken, kendi kendine muayene yöntemleriyle ilgili bilgiler de verdi.

"TOPLUMA GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Kadınların iş ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu aktaran Chassis Brakes International Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Çisil Güler ise kadın elinin değdiği her işin başarıyı da mutlaka beraberinde getirdiğini söyledi. Güler, kadın istihdamının artırılması ve kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması adına toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü anımsattı. Programın sonunda ise kadın çalışanlara, Özel Esentepe Hastanesi'nden kanser-meme kanseri tarama muayenesi ve tetkikleriyle birlikte, çiçek hediye edildi.