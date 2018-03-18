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Kentsel dönüşüme sosyal alan desteği

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Kentsel dönüşüme sosyal alan desteği

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap verecek spor tesisi, aile hekimliği, park ve modern pazar yerlerini de ilçeye kazandırmak için projeleri hayata geçiriyor. Toplam 3 Bin 950 metrekare alanda inşası devam eden Mimarsinan Kapalı Pazar Yeri'nde 188 pazar tezgâhı ve 34 araçlık otopark alanı yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm hamlesini yürütürken parklarla, spor alanlarıyla, yeşil alanlarla, sağlık alanlarıyla, okullarla, ticari alanlarla ve modern pazar yerleri gibi sosyal yapılarla fiziki dönüşümü desteklediğimiz zaman Yıldırım'ın değeri daha da artacak" dedi.

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Kentsel dönüşüme sosyal alan desteği
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