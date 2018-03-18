Osman Gazi’nin sanduka örtüsü Bursa’da işleniyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin sanduka örtüsü Bursa'da 8 kadın tarafından 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından eskidiği için yeniden yapılmasına karar verilen Osman Gazi'nin sanduka örtüsü, enstitüde görevli 8 kadın tarafından Osmanlı döneminin tekniği ile yeniden işlenmeye başlandı. 2 yıldır aralıksız işlenen örtü, iki yıl sonra tamamlanacak

'BU İŞLENEN 4'ÜNCÜ ÖRTÜ'

Olgunlaşma enstitülerinin genel çalışma prensibinin, gelenekten geleceğe yolculuk misyonuyla ortaya çıktığını belirten Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, "Bu misyonla birlikte Bursa'da yaşayan Osmanlı padişahlarının sanduka örtülerini işliyoruz. Şu an işlediğimiz sanduka örtümüz 4'üncü eserimiz. Daha önce Birinci Murad, Orhan Gazi ve Yıldırım Beyazıd'ın sanduka örtülerini işledik. Şu anda Osman Gazi'nin türbe örtülerini işlemekteyiz. Örtüler 1 ila 3 yıl arasında işleniyor" dedi.