Türk Anneler Derneği kadınları unutmadı

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Kükürtlü Ramada Hotel'de aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantı konuşan TAD Bursa Şubesi Başkanı Hande Gençosman, tüm kadınların sesi olmaya çalıştıklarını belirtti. Dişlileri döndüren biz dişlileriz diyen Başkan Gençosman, "Mustafa Kemal Atatürk'ün harika bir sözü var; "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Tam da bu sözden hareketle ille de eğitim diyor, daha çok kız öğrencilerimiz olmak üzere, yaptığımız çeşitli etkinliklerle onların eğitimlerine aylık olarak destek sağlıyoruz" dedi. Konuşmalarından ardından günün anlam ve önemi adına başkan ve üyeler hep birlikte pasta kestiler.

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