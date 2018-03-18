Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Türk Anneler Derneği kadınları unutmadı

Türk Anneler Derneği kadınları unutmadı

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Türk Anneler Derneği kadınları unutmadı

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Kükürtlü Ramada Hotel'de aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantı konuşan TAD Bursa Şubesi Başkanı Hande Gençosman, tüm kadınların sesi olmaya çalıştıklarını belirtti. Dişlileri döndüren biz dişlileriz diyen Başkan Gençosman, "Mustafa Kemal Atatürk'ün harika bir sözü var; "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Tam da bu sözden hareketle ille de eğitim diyor, daha çok kız öğrencilerimiz olmak üzere, yaptığımız çeşitli etkinliklerle onların eğitimlerine aylık olarak destek sağlıyoruz" dedi. Konuşmalarından ardından günün anlam ve önemi adına başkan ve üyeler hep birlikte pasta kestiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Anneler Derneği kadınları unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN