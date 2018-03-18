Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Gölyazı

Geçtiğimiz yıl Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında 15'nci sırada gösterilen Gölyazı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Gölyazı'yı ziyaret eden turistler, "Ağlayan Çınar" başta olmak üzere, balıkçı köy kadınlarının yakalayarak pişirdiği balıklara ve saltanat tekneleriyle yapılan göl turlarına hayran kalıyor.

KADINLAR USTA BALIKÇI

Geçim kaynağı büyük ölçüde balıkçılık olan Gölyazı'da yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde teknelerle göle açılarak yakaladıkları balıkları köy içerisindeki lokantalarda pişirerek gelen ziyaretçilere sunuyor. Gölyazı'ya son yıllarda en çok Arap turistler ilgi gösterdiğini ifade eden Gölyazı Muhtarı İbrahim Şahin, "Son birkaç yıldır Arap ülkelerinden çok fazla ziyaretçi ağırlıyoruz. Nilüfer Belediyemiz ile birlikte muhtarlığımız ve kurulan Kooperatif ile birlikte buraya gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. İçinde tarihi mekanları da barındıran Gölyazı'nın en çok ilgi gören yanı ise Uluabat Gölü. Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, "Gelen turistlerin ilgisini çekecek bir uygulama başlattık. Temin ettiğimiz 3 adet saltanat tekneleriyle ziyaretçilerimize göl turları düzenliyoruz. Özellikle Arap turistler saltanat tekneleriyle geziyi çok seviyorlar" dedi. Verdikleri hizmetlerin tamamen ülke tanıtımına yönelik olduğunu dile getiren Kooperatif Başkanı Yılmaz, "Bu konuda biraz sahipsiz kaldığımızı üzülerek söylemek istiyorum. Özellikle büyükşehir belediyesinden destek bekliyoruz. UKOME'nin dikkatini bu doğal güzelliğimize çekmek istiyoruz. Biraz destek görebilirsek Gölyazı'mızın kaderini büyük ölçüde değiştirebiliriz" dedi.

"YIL İÇİNDE YÜZBİNLER ZİYARET EDİYOR"

Gölyazı'nın eski bir Rum köyü olduğunu ve doğal özelliklerinden dolayı büyük ilgi gördüğünü dile getiren muhtar İbrahim Şahin, "Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti burada ağırlıyoruz. İstanbul ve İzmir'den çok gelen oluyor. Haftasonları yaklaşık 8 ila 10 bin kişi mahallemize geliyor. Yurt dışından da Japonya, Çin, İngiltere ile Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler oluyor" dedi.