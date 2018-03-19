Başiskele’de 23 binanın dış cephesi iyileştiriliyor

Daha yaşanılabilir, estetik ve kent kimliği kazanmış örnek bir şehir olabilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çeşitli projeler yapıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Güzel Evim Güzel Kentim Projesi' kapsamında kent genelindeki tüm ilçelerde cephe iyileştirme projeleri yürütülüyor. Bu kapsamda Başiskele İlçesi, Mahmut Paşa Mahallesi Mahmut Paşa Caddesi'ndeki 23 adet binada cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Başlatılan çalışmalarda 7 binanın dış boyama ve tadilatları gerçekleştirildi. Mahmut Paşa Caddesinde bulunan binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu tarafından belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu'nca belirlenen cephe yenileme kriterlerine göre, bakımsız ve çevreye kötü görüntü veren binalarda boyama, çatlakları tadilatı ve sıvası dökülen bölümlerin yapım işlerini gerçekleştiriyor. Özverili çalışmalarla şehrin estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne cephe iyileştirme projesinden dolayı teşekkür eden Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Muhtarı Niyazi Mutlu, "Vatandaşlarımız böyle bir projenin mahallemizde uygulanmasında dolayı çok memnunlar. Uzun zaman boyunca binasını boyatamayan insanlarımız, binalarının boyandığını görünce çok mutlu oldular. Bizim mahallemizde böyle bir projenin uygulanmasından dolayı memnunuz. Bu tip projeler örnek projelerdir, bu projeden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

