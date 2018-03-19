Çocukların Uludağ keyfi

Sabahın ilk saatlerinde Bursa Teleferik'in Teferrüç istasyonuna gelen 40 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı. Kampanya çerçevesinde 1 ayda yaklaşık bin öğrenciyi Uludağ'a taşıdıklarını belirten Başkan Aktaş, "Bizim Uludağ'ın 4 mevsim kullanımıyla alakalı önemli bir heyecanımız var. Bu konuda yatırımlar yaptık, yapıyoruz da. Bu tür sosyal organizasyonlar da hedefimizin bir parçası. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda öğrenciyi Uludağ'a taşıyacağız" dedi.

Yaptıkları gözlemlemede kampanyaya katılan çocuklardan yaklaşık yüzde 50'sinin Uludağ'a hiç gitmediğini ve bilmediğini tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Çıkan bu sonuç kampanyanın ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Orada hem onlara mini bir kayak eğitimi aldırıyoruz hem de bölgenin özellikleriyle ilgili bilgileri kendilerine aktarıyoruz. Kampanya çerçevesinde tüm yemek organizasyonlarını yapıyoruz. Çok olumlu dönüşler aldığımız bu organizasyon, inşallah ilerleyen yıllarda artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa'nın dışa yansıyan yüzü olan ve 4 mevsim yaşatmak için yatırımlar planladıkları Uludağ'ın herkes tarafından bilinmesinin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan yatırımların ve verilen hizmetlerle bölgenin her geçen gün gelişip güzelleştiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bugün de Yenişehir Koyunhisar ilk ve ortaokulunu misafir ediyoruz. Bir yandan normal belediyecilik faaliyetlerimiz devam ederken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında hayırlı ve önemli hizmetlere aracılık ediyoruz" açıklamasında bulundu.

