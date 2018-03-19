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Emine teyzenin yaraları sarılacak

Bursa'nın İznik ilçesindeki evi yanan 69 yaşındaki Emine Bayram'ın yaraları İznik Belediyesi ve hayırseverler tarafından sarılacak.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:53
Emine teyzenin yaraları sarılacak

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın yanan evde incelemeler yaparak Yörükler Muhtarı Mehmet Batı ile hasar tespitinde bulundu. Evde sağlam hiçbir şey kalmazken, Emine teyzenin yangın esnasında bahçede olması olası bir faciayı önledi. Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Belediye Meclis Üyesi Necmettin Çömez ve İznikspor Kulübü Başkanı Gökhan Demir ile birlikte bölgeye giden Sargın yanan evde oturan Emine Bayram ile de görüştü. Evde tek başına yaşayan Emine Bayram, Belediye Başkanı Osman Sargın'a destekleri için teşekkür etti.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Belediyeler vatandaşların kötü günlerinde yanında olmak zorundadırlar. Bizlerde olayı duyar duymaz Emine teyzemizi ziyarete geldik. İnşallah belediyemiz ve hayırseverlerimizin desteği ile Emine teyzemize yeni bir ev kazandıracağız" dedi.

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Emine teyzenin yaraları sarılacak
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