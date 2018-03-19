Ergene’deki okulların güvenliği masaya yatırıldı

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak başkanlığında ilçede yer alan Ergene İmam Hatip Lisesi, Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlk Okulu ve Ortaokulu ile Vakıflar Ortaokulu'nda, okul güvenlik toplantıları düzenledi.

Okullardaki güvenlik konularının masaya yatırılarak değerlendirildiği toplantılara Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene İlçe Jandarma Komutanı Özgür Dehri ile Ergene Kaymakamlığı yazı işleri müdürü Kerem Yavaş da katıldı.

Kaymakam Kızıltoprak toplantılarda okulların durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi alarak güvenlik tedbirlerini denetledi. Toplantılarda ayrıca; güvenlik kameralarının kontrol edilmesi, okul çevresindeki esnafın denetlenmesi, okul idaresi ve öğrenci velileri ile birlikte okul güvenliği konusunda toplantılar yapılması, okul idaresi ve kolluk kuvvetlerinin işbirliği içinde hareket etmesi konuları görüşüldü.