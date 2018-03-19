Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaza, Cumartesi günü merkez Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi. Samet Aydın (20) idaresindeki 31 GS 496 plakalı motosiklet, M.A.C yönetimindeki 63 VF 508 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da 2 gün önce motosikletle kaza yapan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.2 gündür yaşam mücadelesi veren genç, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.