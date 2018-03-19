Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:56
Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 36 yaşındaki M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ev, araç ve üst aramasında 2 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 10 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça halinde sentetik kannabinoid (bonzai )maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo, 7 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 1 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, M.Ç(36) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN