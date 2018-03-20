40 yıl önce yediği tokat hayatını değiştirdi

Bilecik'te geçtiğimiz gün 40 yıllık küs olan 'Raso' olarak bilinen Mesut Avcı (56) isimli köfteci ile 'Nito' olarak bilinen Halit Yurtsever (65) barışırken, ikilinin küslük nedeni ortaya çıktı. 16 yaşındayken Halit Yurtsever'in yanına çırak giren ve bir sipariş dönüşü parayı yolda düşüren Mesut Avcı'ya ustası o gün tokat attı. İkili o gün bugün gündür görüşmezken, yaklaşık 17 senedir de yan yana köftecilik yapıyorlar.

"ELİNDEN PARAYI DÜŞÜRMÜŞ BENDE CAHİLLİK ETTİM TOKAT ATTIM"

O günü anlatan 'Nito' olarak bilinen Halit Yurtsever, "40 senedir köftecilik yapıyorum. Dükkanı açtığım ilk zaman ilk önce Raso'yu yanıma aldım çırak olarak. Bir gün köfte sipariş yolladım. Elinden parayı düşürmüş ben de cahillik ettim tokat attım. O gün bugün konuşmuyorduk. Tam 40 sene oldu. Zabıta bizi barıştırdı. Bundan sonra yanımda komşu olarak abi kardeş ilişkisi içersin de esnaflığımızı sürdüreceğiz" dedi.

"PARASINI KAYBETTİĞİMDEN DOLAYI BENİ TOKATLADI"

'Raso' olarak bilinen Mesut Avcı ise; 15 yaşındayken Halit ustanın yanına çırak olarak girdiğini anlatarak, "Köftecide yardım amaçlı okuldan çıktıktan sonra gidiyordum. Sonra beni köfte götürmeye gönderdi. Ben köfte götürdüm, getirirken parasını kaybettim. Parasını kaybettiğimden dolayı beni tokatladı. O günden bu yana konuşmuyoruz. Ona kızgınlığım için ben de köfteciliğe başladım.

O gün bu gündür konuşmuyorduk. Ama bugün zabıtalar geldi ve 'yıllardır siz komşusunuz Bilecik'in çocuğusunuz küslük olmaz sizi barıştıralım' dediler. Biz de barıştık" dedi.

"BİRBİRLERİNE 40 SENE EVVEL KIZMIŞLAR, KÜSMÜŞLER"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı ve ikilinin barışmasında ara buluculuk yapan Özgür Özmen ise, "Biz de sevdiğimiz iki ağabeyimizi yıllardır çocukluğumuzdan beri tanırız. Bu iki ağabeyimiz birbirlerine 40 sene evvel kızmışlar, küsmüşler. İki ağabeyimize de bu böyle olmayacağını 40 senedir küs olduklarını için bunun böyle olmayacağını yan yana dükkanları var. Buna vesile olduk barışmalarına. Sağ olsunlar bizleri de kırmadılar barıştılar. Bundan sonra artık birbirlerine destek olacaklar" ifadelerine yer verdi.

Diğer bir ara bulucu zabıta Sali Yılmaz ise; "Biz Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın sağlıklı koşullarda yemek yemesini istediğimiz sağladığımız gibi ilişkilerin de sağlıklı olmasını istiyor ve sağlamaya gayret ve çaba gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan ikili konuşmalarından ardından birbirlerine sarılıp barıştılar.

