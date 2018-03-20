BESAŞ halkı dinledi

Her yıl genişleyen hizmet ağı ve zengin ürün yelpazesi ile BESAŞ, sağlıklı ürünlerinin en uygun koşullar altında halka ulaşması konusunda da hassasiyetini koruyor. Vatandaşların taleplerine kulak veren BESAŞ bünyesinde alınan karar doğrultusunda, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satışı yapan marketlerin bayilik talepleri kabul edilmiyor. Vatandaşların ekmek almaya gönderdiği çocuklarının marketlerde alkolle tanışmanın önüne geçilmesini hedefleyen uygulama halktan destek buluyor.

Devlet tarafından sağlığa zararlı uygulamalara yönelik yapılan düzenlemeler ve sosyal hassasiyetler dolayısıyla konuya titizlikle yaklaşan BESAŞ, yeni bayilik başvurularında da 2 yıldır uygulanan hassasiyeti, mevcutta alkol satışı yapan bayilerine de ulaştırdı. Bu kapsamda alkol satışı da yaptığı tespit edilen mevcut bayilere tebligat yapıldı ve yeni uygulamaya uyum sağlamaları için süre tanındı. İlgili sürenin sonunda alkol satışına devam eden bayilere ekmek sevkiyatının durdurulacağına yönelik işlemlere başlanacağı kaydedildi.

