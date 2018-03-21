Başiskele Belediyesi’nde ilgili personele cenaze eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline 'cenaze hizmetleri' eğitimi verildi. Park ve Bahçeler Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitime Eski İmam Kadir Selvi eğitmen olarak katıldı. Yaklaşık bir hafta süren eğitimlere mezar kazıcıdan, hemşireye 18 personel katıldı.

Verilen eğitimler kapsamında personele ölüm belgesi alınması, cenazenin morga kaldırılması, cenaze yıkanması, cenazenin hazırlanması, kefenlenmesi ve nakil işlemleri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Cenaze namazının kılınışının ve helallik alınmasının da öğretildiği eğitim sürecinde, mezarlığa gidilerek mezar kazılması ve cenazenin defnedilmesi gerçekleştirildi.

Tüm işlem ve eğitimlerin gerçek cenaze üzerinde yapıldığını belirten Selvi, "Eğitimimiz, ölüm belgesi alınmasından defin işleminin tamamlanmasına kadar dinimizin emrettiği usul ve esaslara ve Resmi Gazete'de Yayımlanan Cenaze Yönetmenliğine göre bütün konularının anlatımı ve uygulanması doğrultusunda gerçek cenaze üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi" dedi.

Cenaze hizmetlerinin çok ehemmiyetli bir hizmet olduğuna dikkat çeken Selvi"Ölüm belgesi olmadan cenazede hiçbir işlem yapılamaz. Eğer cenaze şüpheli ölümse adli makamlara ve mercilere bilgi verilmelidir. Cenazede bulaşıcı hastalık şüphesi varsa, cenazenin bulunduğu mahaldeki sağlık ocağı veya toplum sağlık merkezlerine haber verilmeden defin işlemleri yapılmamalıdır" diye konuştu.

Eğitimler sonrası personele sertifika takdim edildi.