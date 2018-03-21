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Bilecik'te kadınların yeni ilgisi 'Kaynak Saç'

Bilecik’te bayan kuaförlüğü yapan Ömer Ortakaya, son dönemlerde kaynak saç ile kadınların istedikleri saçlara kavuştuğunu söyledi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:08
Bilecik'te kadınların yeni ilgisi 'Kaynak Saç'

Kaynak saç yöntemi, saçları kısa olan kadınların kullandıkları saç uzatma yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Kısa saçların uzamasını sağlayan kaynak saçlar, aynı zamanda saçların gür ve yoğun görünmesini sağlıyor. Konuyla alakalı konuşan Bilecik'te bayan kuaförlüğü yapan Ömer Ortakaya, "Kaynak saç yaklaşık 25 yıldır bayanların yaptırdığı bir şey. Yalnız 25 yıl önce silikon kaynak vardı. Arkasından keratin kaynak çıktı. Arkasından da boncuk kaynak ilgi odağı oldu. Özellikle uzun saç isteyen bayanlarımız daha çok ilgi gösteriyorlar. Bütçeleri de uygunsa vakit kaybetmeden yaptırıyorlar. Fiyatları ise saç kalitesine göre değişir. 600 TL'ye de var, 5 bin TL'ye de kaynak saç var. Eğer boncuk kaynak isteniyorsa en uygun olarak bin TL'ye yaptırılabilir. Kaynaklar saç bakımına göre kullanılıyor. Eğer çok iyi bir bakım olursa en fazla 2 sene kullanılabilir" dedi.

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Bilecik'te kadınların yeni ilgisi 'Kaynak Saç'
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