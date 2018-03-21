HEM kursiyerlerine diyabet semineri verildi

Seminere, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri katıldı. Pazaryeri Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Eğitim Şubesinde görevli eğitim hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından verilen seminerde diyabetle ilgili tanıtım videoları izletildi. Diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için diyabetin çeşitleri, belirtileri, kısa ve uzun zamanda yaptığı komplikasyonlar, tedavisi ve takibi, diyabetik hastalarında ayak bakımı, böbrek sağlığı ve koruma, tuz tüketimi konularında bilgiler verildi. Ayrıca, kursiyerlerin diyabetle ilgili soruları cevaplandırıldı.

Seminerin sonunda kursiyerlere diyabetle ilgili broşürler dağıtıldı.