İzmit Belediyesi 5 köye parke yapacak

İzmit Belediyesi'nce 5 köye parke çalışması yapılacak. Kurtdere, Hasancıklar,Ortaburun, Süleymaniye ve Karaabdülbaki köylerinde yapılacak çalışma için ihale gerçekleştirildi. İhaleye 9 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 285 bin liraya olan ihaleye verilen en düşük teklif 863 bin 114 TL, en yüksek teklif ise 1 milyon 192 bin TL olarak kaydedildi. İhaleyi kazanan firma komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Ayrıca ihaleyi kazanan firmanın işi 150 gün içerisinde bitirmesi gerektiği kaydedildi.

