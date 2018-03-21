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İzmit Belediyesi 5 köye parke yapacak

İzmit Belediyesi 5 köyde yapacağı parke çalışması için ihaleye çıktı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:21
İzmit Belediyesi 5 köye parke yapacak

İzmit Belediyesi'nce 5 köye parke çalışması yapılacak. Kurtdere, Hasancıklar,Ortaburun, Süleymaniye ve Karaabdülbaki köylerinde yapılacak çalışma için ihale gerçekleştirildi. İhaleye 9 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 285 bin liraya olan ihaleye verilen en düşük teklif 863 bin 114 TL, en yüksek teklif ise 1 milyon 192 bin TL olarak kaydedildi. İhaleyi kazanan firma komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından açıklanacak.

Ayrıca ihaleyi kazanan firmanın işi 150 gün içerisinde bitirmesi gerektiği kaydedildi.

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İzmit Belediyesi 5 köye parke yapacak
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