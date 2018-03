İzmit Belediyesi’nde farkındalık etkinliği

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Kapsamında Engelli Ritm Grubu'nun konser verdiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısu Mehmet Örgev, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte Gazi Lisesi Halk Oyunları ekibi ve Üniversiteliler Trabzonspor Kulübü tarafından da gösteriler yapıldı.

Programda yaptığı konuşmasında down sendromlu bireylerin yanındayız vurgusu yapan Başkan Vekili Bulut, "Down sendromlu kardeşlerimiz için yapılan bir farkındalık etkinliğinde bir aradayız. Burada amaç, onların ne kadar güzel bir kalpleri olduğunu vurgulamaktır. İzmit Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi down sendromlu kardeşlerimizin de her zaman yanındayız. Açmış olduğumuz down kafe de onlar için yaptığımız hizmetlerden birisidir" dedi.

Etkinliğin ardından Down Kafe'de pasta kesildi.