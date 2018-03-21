Kadınlar doğal afet ve acil durumla mücadeleyi öğrendi

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Doğal afet ve acil durumla mücadele konusunda bilinçlenmek isteyen genç yaşlı her kesimden vatandaş, eğitimlerle bilinçleniyor. Bursa Posoflular Derneği'nin 28 kadın üyesi de, bu eğitimlere tabi tutuldu. Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Işık tarafından verilen eğitimde kadınlar, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler ile yangın gibi acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendi.

Işık, yaptığı sunumda doğru bilinen yanlışları ve Türkiye'deki fay hatlarını da anlattı. Kadınlar, deprem, duman kaçış, endüstriyel alan ve ev yangını simülasyon odalarında da öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.