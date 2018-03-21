Tekirdağ’da huzur uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde vatandaşların güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla uygulamalar gerçekleştirdi. Kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde yapılan uygulamalarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, terör örgütlerince il genelinde yapılması muhtemel saldırı ve eylemlerin önüne geçilebilmesi ve yasa dışı oluşumların önlenmesine yönelik çalışmalar da yapıldı.

19 ayrı uygulama noktasında 261 personelle gerçekleştirilen denetimler sonucunda bin 694 şahsı sorgulayan polis ekipleri 12 şahsa adli ve idari işlem yaptı. Polisler ayrıca uygulama noktalarında durdurulan 882 aracı da kontrol ederken, kusurlu görülen 48 sürücüye toplam 37 bin 581 lira ceza tatbik etti. Uygulamalar sırasında 3 aracı da trafikten men eden polis ekipleri denetimler sırasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermilerle bir miktar esrar maddesi de ele geçirdi.