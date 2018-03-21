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Vali Büyükakın’dan lise öğrencilerine teşekkür

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergiledikleri program için Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür ederek belge verdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:16
Vali Büyükakın’dan lise öğrencilerine teşekkür

18 Mart programında tüm salonu hayran bırakan Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür etmek için okul ziyaretine geldiğini belirten Vali Büyükakın, "Öğrencilerle gurur duyuyor onları yetiştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Büyükakın "O gün bir kez daha anladım ki bu ülkenin sırtı yere gelmez. Allah göstermesin ama vatan savunması gerekirse kınalı Mehmetlerimiz de, onları gönderecek analarımızda hazırlar. Bu ruh bu milleti güçlü kılıyor" dedi.

Öğrencilerde kendilerini önemseyerek ziyarete gelen ve onlara başarı belgesi veren Vali Büyükakın'a teşekkür ettiler.

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Vali Büyükakın’dan lise öğrencilerine teşekkür
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