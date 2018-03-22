Başkan Yağcı’dan istişare toplantısı

Makamındaki toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Yağcı, "Birimlerimiz ile istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz şehrimize en hızlı en verimli ve kaliteli hizmeti sunmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Bu haftaki istişare ve değerlendirme toplantımızı belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile yaptık. Personel arkadaşlarımızın bu zamana kadar yapmış oldukları güzel çalışmalar sebebiyle teşekkür ediyorum. Bundan sonrada daha büyük bir aşk ve gayret ile şehrimize el ele gönül gönüle vererek hizmet etmeye devam edeceğiz. İmar Müdürlüğümüz personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

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