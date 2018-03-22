Başkan Yağcı’ya fuara katılım daveti

Bilecik'te faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının sahibi İsmail Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ederek, İzmir'de gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "İlimizde mermer sektöründe hizmet veren bir mermer fabrikasının sahibi İsmail Kurt ziyarette bulundular. İzmir'de gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na davette bulundular. Mermerin şehri Bilecik'te bulunan ve marka değerlerini dünyaya kanıtlamış mermer firmalarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum, ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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