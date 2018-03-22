Judocuların başarıları Sakarya’yı büyüledi

Sakarya ilinde gerçekleştirilen müsabakalarda Bilecikli judocular başarılarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Şampiyonları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Aslan Yıldız; ''Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Bundan dolayı elde ettiğiniz bu başarılar alın terlerinizin eseridir. Başarılarınızla bizlere yaşattınız, bu gurur için öncelikle siz sporcularımıza daha sonra da bu başarın asıl mimarı olan antrenörlerimiz Serkan Can ve Galip Aydın Güner'e teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, dereceye giren sporcular, Zehra Nur Ayçiçek 63 kilogramda yarı final 1'incisi, Yusuf Yıldız 66 kilogramda yarı final 2'ncisi, Güner Sude Ayçiçek +63 kilogramda yarı final 3'üncüsü, Ahmet Özkan 46 kilogramda yarı final 3'üncüsü, Sıla Durmaz 40 kilogramda yarı final 3'üncüsü şeklinde oluştu.