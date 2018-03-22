Kariyer Günleri SAÜ'de başladı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Kariyer Günleri, iş dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Kariyer Günlerinin ilk gün konuklarından Yatırım Kiralama Satış Grup Başkanı Emrah İnel, öğrencilere perakende sektörü hakkında bilgi verdi. İnşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra Türkiye'de perakende sektörünün daha da büyüyeceğini dile getiren İnel, "Ülkemizde lüks tüketim pazarı son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Lüks tüketimin son beş yılda yüzde 15 büyüdü. Yurtiçi talebin yanı sıra Orta Doğu, Asya ve Rusya kaynaklı yabancı turistlerin de lüks segmente yönelik talebi yüksek" dedi.

Türk dizilerinin son on yılda ihracatının perakende sektörünü de olumlu etkilediğini söyleyen İnel, "Türk dizileri Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanmaya başladı. Türk dizileri kültürel, tarihi ve dini bağların yakın olduğu yakın coğrafya dışındaki pazarlarda da talep görmeye başladı. Bunun sebebi, Türk dizilerinin Türk kültürünün yanı sıra Batı hayat tarzını da kapsaması ve izleyicilerin kendilerini yakın hissedebileceği içerik sunmasıdır. Dolayısıyla, Türk kültürü esintilerini taşıyan özellikle mücevher gibi lüks kategorisindeki markalar Türk dizilerinin izlendiği pazarlarda olduğu gibi Türkiye'ye ziyarete gelen turistler tarafından da ilgi görmektedir" diye konuştu.

Günün ikinci konuğu Ev ve Bakım Kategorisi Finans Müdürü Özge Tanrınıan, öğrencilere kariyer planları, finans stratejileri konularına öğrencilere bilgi aktardı. Strateji bir seçimler bütünüdür diyen Tanrınıan, "Firmaların endüstri içinde rakiplerine kıyasla sürdürülebilir bir avantaj oluşturmasını sağlayan ve üstün finansal sonuçlar doğuran seçimlerinin bütününe strateji denir. Başlangıç olarak neyi başarmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor, daha sonra doğru oyun planı, nasıl kazanacağımızı bulmak, hangi yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu bilmek ve hangi yönetim sistemlerine ihtiyacımız olacağına karar vermek stratejilerimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Kariyer günlerinin ilk gününün son konuğu Kalite Kontrol Mühendisi Uğur Korkmaz ise, "İnşaat sektörü, dünya da olduğu gibi ülkemizde de ekonomiye katkı sağlayan en önemli iş kollarından biridir. Ekonominin lokomotifi konumundadır. İnşaat sektörünün yavaşlaması dahi ülkeler için kriz oluşturmaktadır. Yurt dışında yapılan inşaat projelere bakıldığında ise Türk firmalarının büyük bir atılım içinde olduğunu görmekteyiz. 1972 yılında ilk defa Libya'da başlayan Türk inşaat firmalarının yurt dışı serüveni 45 yılda büyük gelişim göstermiştir. Ülkemizin büyümesinde büyük rol oynayan inşaat sektörüne baktığımız zaman dünyada faaliyet gösteren 225 müteahhitlik firmasının 33'ü Türk firmasıdır" ifadelerini kullandı.