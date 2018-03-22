Kartepeli kadınlar sabah sporu yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in 'Kartepe'de kadın olmak ayrıcalıktır' sloganıyla hareket eden Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezi aylık yürüyüş ve motivasyon programlarına devam ediyor. Ataşehir, İstasyon, Köseköy Merkez, Uzuntarla, Maşukiye, Hasanpaşa, Acısu Kadın Spor Merkezi üyeleri ve Eşme Mahallesinde ikamet eden kadınlar Eşme sahilde yürüyüş ve spor yaptı. Sabah yürüyüşü ve sporu sonrasında kadınlara çay ve simit ikram edildi. Çeşitli aktivitelerle eğlenen kadınlar, yapılan hizmetler için Kartepe Belediyesine teşekkür ettiler.

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