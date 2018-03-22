Minikler başkanla röportaj yaptı

Ayşe Müzeyyen Tozluoğlu İlkokulu öğrencilerinin kendisiyle tanışma ve röportaj yapma taleplerini geri çevirmeyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, öğrencilerle yakından ilgilendi. Türkiye'nin geleceğine yön verecek çocukların önceliklihizmet gruplarında yer aldığını vurgulayan Başkan Edebali, "Bütün projelerimizin öncelikli hedefi çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa edebilmek. Çocuk Masası, Çocuk Meclisi, Çocuk Cimnastik Merkezi, spor okulları, kültür faaliyetler gibi projelerle çocuklarımızın iyi yetişmesi için önemli adımlar attık. Bir taraftan yavrularımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için kentsel dönüşüm ve altyapı projeleriyle yeni Yıldırım'ı inşa ederken, diğer taraftan da evlatlarımızın sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmesi için sosyal ve sportif çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Öğrenciler, Edebali'ye eğitim hayatından iş yaşantısına, hobilerinden aile hayatına kadar çeşitli sorular yöneltti.