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Öğrenciler 'Edebi Hayat Okumaları' sınavına hazırlanıyor

'de eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında 7 Nisanda yapılacak sınava hazırlanıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:48
Öğrenciler 'Edebi Hayat Okumaları' sınavına hazırlanıyor

Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesi ile öğrencilerde kitap sevgisi oluşması, öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi hedefleniyor. genelinden 279 ortaokul, 159 liseden 7 bin 955 öğrenci, ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edebi Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesine katılıyor. Proje ile öğrencilere Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, onlara güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amaçlanıyor. 7 Nisan'da düzenlenecek ve 120 sorunun sorulacağı 2 saatlik sınav sonucu başarılı olan öğrenciler, grubu başarılı olan rehber öğretmenler ile okulları ödüllendirilecek.

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Öğrenciler 'Edebi Hayat Okumaları' sınavına hazırlanıyor
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