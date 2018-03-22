Yeni İl Müdürü Budak görevine başladı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinden, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne atanan Ömer Bolat'ın ardından, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Budak aynı göreve atanmıştı.

Bilecik'te olmaktan memnun olduğunu söyleyen İl Müdürü Budak, "Şehzadelerin şehrinden padişahların şehrine gelmekten çok mutluyum. Amasya ile Bilecik'in birbirine benzeyen çok fazla özelliği var. Burada en güzel hizmetleri vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yeni göreve başlayan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'a ilk hayırlı olsun ziyareti, kurum çalışanlarından oldu.