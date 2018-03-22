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Yenişehir kültür merkezinde yer teslimi

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yaptırılacak kültür merkezinin yer teslimi yapıldı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:41
Yenişehir kültür merkezinde yer teslimi

Yenişehir Kültür Merkezinin bir süre önce yapılan ihalesine 3 firma katılmıştı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 500 bin lira olan ihaleye katılan bir firma 3 milyon 790 bin lira ile en düşük teklifi vermişti.

Teklifleri değerlendirmesinin ardından Yenişehir Kültür Merkezini yapacağı belirlenen firmayla gerekli sözleşmeler imzalanarak yer teslimi yapıldı. 270 gün içinde tamamlanması beklenilen merkez içerisinde salon sporları alanı, kafeterya, oyun odası, soyunma odaları, duş yerleri, derslikler, okuma salonları ile 250 kişilik konferans salonu bulunacak.

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Yenişehir kültür merkezinde yer teslimi
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