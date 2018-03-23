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'da çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamalara koştu

’da, dün gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte yağan çamur nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:20
Bolu'da çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamalara koştu

Edinilen bilgiye göre, 'da dün gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz bulutunun da etkisiyle Bolu'da özellikle araçların üzerine çamur yağdı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerlerini çamurlu halde görünce şaşkınlarını gizleyemediler.

Araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koşan vatandaşlar, araçlarını bıraktıktan sonra işlerine tekrar geri döndüler.
Sabah saatlerinde arka arkaya otobillerin geldiğini ve sayının 9-10'u bulduğunu belirten oto yıkama çalışanı Aydın Temiz, "çamur yağması piyasayı da hareketlendiriyor. İnsanlar araçlarını çamurlu bırakmak istemiyorlar. Sabah saatlerinde bir yoğunluk yaşadık. Sadece bizim için değil bütün oto yıkamacılar için iş artışına neden oldu" dedi.

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Bolu'da çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamalara koştu
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