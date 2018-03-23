Evlilik Okulu İDEV’de yerini aldı

İzmit Belediyesi Evlilik Okulu, on binlerce kişinin buluşma noktası olan İDEV'de stant açtı. Fuar süresince açık olan stantta evlilik hazırlığında olan çiftlere eğitim veriliyor. Yaklaşık 3 sene önce faaliyetlerine başlayan ve 800'e yakın çiftin eğitim aldığı Evlilik Okulu'nun standını ziyaret edenler arasında İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert ile Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkan vekili Alp Kayalar yer aldı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın isteği ile faaliyete geçirilen evlilik okulu ile evlenecek çiftlerin mutlu birer yuva kurmaları hedefleniyor. Şubat 2015'te faaliyete geçirilen okulda, evlilik arifesindeki çiftler, uzman psikolog tarafından iletişim, hukuk ve sağlık alanında bilgilendiriliyor. Ailenin milli, manevi ve toplumsal önemini yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda bilgilendirmeler yapmak amacıyla açılan okulda, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evliliğin temelleri atılıyor.

Öte yandan İDEV Fuarı için il dışından İzmit'e gelenlere şehrin tarihi yerleri gezdirildi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile fuar için gelenlere Tarih Koridoru gezdirilerek İzmit'in tanıtımı yapıldı. Akçakoca Osmanlı Meydanı, Kapanca Sokak başta olmak üzere tarihi Orhan Camii, şehir surları, Karaburç, Süleyman Paşa Hamamı, Sırrı Paşa Konağı, Pembe Köşk, Yumurtacı Camii, Dere Camii, Kültür Tepesi, Redif Binası, İmaret Camii, Kasr-ı Hümayun, Paşalar Dairesi, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli'ni gezen misafirler, İzmit'in bu kadar tarihi değerlere sahip olduğunu görmekten mutlu olduklarını söylediler.