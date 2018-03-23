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Eyüpsultan’da mahsur kalan kedi için seferberlik

Eyüpsultan ilçesinde ağaçta mahsur kedi için vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:22
İstanbul Eyüpsultan’da mahsur kalan kedi için seferberlik

Talihsiz kedi ağaçta mahsur kaldığı sırada bir taraftanda kargaların saldırısına uğradı. Çevrede kedinin düştüğü zor durumu gören vatandaşlar ağaca çıkamayınca çaresiz kaldılar. Vatandaşlar, çareyi Eyüpsultan Belediyesi'ni aramakta buldu.

TALİHSİZ KEDİYE ACİL MÜDAHALE

Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek , acil müdahalede bulundu. Veteriner ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde kediyi ağaçtan alarak tedavi için Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine götürdü.Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ' kurtarma operasyonu ' görüntülenerek kaydedildi.

Kargaların saldırısı sonucu hafif yaralanan kedi, tedavi sürecinin ardından kurtarıldığı bölgeye geri bırakıldı.

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İstanbul Eyüpsultan’da mahsur kalan kedi için seferberlik
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