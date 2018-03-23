Kartepeli çocuklar zor durumlara hazır

Kartepe Belediyesi Bilgi Evi eğitmenleri Sivil Savunma Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine temel afet bilinci eğitimi verilmesini sağladı. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleşti. Öğrencilere afetlerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiği ve önemli olanın bu afetlere karşı bilinçlenmek olduğu belirtildi.

Verilen eğitimler kapsamında olağanüstü hallerde, deprem anında ve yangın halinde yapılması gerekenler, alarm ve ikazların anlamları anlatılarak sığınaklar hakkında bilgi verildi. Öğrencilere son olarak yangın söndürme ve binadan yaralı kurtarma eğitimi verilerek, tatbikatları yapıldı.