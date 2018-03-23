Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Kartepeli çocuklar zor durumlara hazır

Kartepeli çocuklar zor durumlara hazır

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Sivil Savunma Günü nedeniyle Kartepeli çocuklara sivil savunma eğitimi verdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:40
Kartepeli çocuklar zor durumlara hazır

Kartepe Belediyesi Bilgi Evi eğitmenleri Sivil Savunma Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine temel afet bilinci eğitimi verilmesini sağladı. Eğitimler Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleşti. Öğrencilere afetlerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiği ve önemli olanın bu afetlere karşı bilinçlenmek olduğu belirtildi.

Verilen eğitimler kapsamında olağanüstü hallerde, deprem anında ve yangın halinde yapılması gerekenler, alarm ve ikazların anlamları anlatılarak sığınaklar hakkında bilgi verildi. Öğrencilere son olarak yangın söndürme ve binadan yaralı kurtarma eğitimi verilerek, tatbikatları yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartepeli çocuklar zor durumlara hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN