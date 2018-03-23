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Yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı

’da toz taşınımı sebebiyle akşam saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Sabah kalktıklarında yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:16
Yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı

'da gece saatlerinden itibaren yağmur ile birlikte çamur yağdı. Yağan çamur sonrası araçların her yeri tozla kaplandı. Sabah kalkan vatandaşlar yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı. Otomobilini dün yıkatan ve sabah kalktığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen Ruhi Altaş, "Dün akşam saatlerinde otomobilimi yıkattırdım. Sabah kalktığımda aracımı tanıyamadım. Her yeri tozla kaplanmıştı. Mübarek çamur yağmış. Bu konuda yapılacak hiçbir şey yok herşey Allah'tan" dedi.

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Yağan çamur sonrasında vatandaşlar araçlarını tanıyamadı
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