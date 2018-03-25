Aktaş: Bursa ipeğini geleceğe taşıyacağız

BURSA
Büyükşehir Belediyesi, Bursa ipeğinin yeniden canlandırılması, yeni pazarlara ulaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için kolları sıvadı. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin önemli bir değeri olan ipeğin dünyada daha fazla pazara ulaşması adına çalışma başlattıklarını söyledi. İpeğin kozadan ipliğe ve ürün oluşumuna dek tüm süreci gözlemleyen Aktaş, Bursa ipeğinin geleceğe taşınmasının gerekliliğine vurgu yaptı. İSTİHDAMA KATKI
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin ipekçiliğin yaşatılmasına önem verdiğini ifade ederek, ürünlerin daha fazla pazar bulabilmesi ve daha sağlıklı üretim yapılabilmesi için de değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Dağ bölgeleri ile İnegöl ve Mustafakemalpaşa'da 11 ayrı noktada yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Başkan Aktaş, Bursa'da ipekçiliğin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması adına bu işe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.