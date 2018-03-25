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Bakanlıktan HİSER projesine onay

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Bakanlıktan HİSER projesine onay
iş dünyasının uluslararası rekabetçiliğini güçlendirme vizyonuyla projelerine aralıksız devam eden Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO), hizmet sektörüne yönelik 'HİSER Projesi'ne start verdi. HİSER projesi ile hizmet sektörünün döviz kazandırıcı ticaret hacmini güçlendirmeyi hedefliyor. Projede 20'yi aşkın acente, otel ve restaurant gibi turistik işletmeler yer alıyor. Ürün ticaretini artırmaya yönelik olan Ur-Ge projeleri gibi HİSER projesi de 3 yıl sürecek. Ekonomi Bakanlığı'nın 3.4 milyon dolara kadar destek sunduğu proje kapsamında, sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç analizi, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gerçekleştirilecek.
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Bakanlıktan HİSER projesine onay
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