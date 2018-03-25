Binlerce çalışana yeterlilik belgesi

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Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçen Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), şimdiye kadar 40 binden fazla çalışanı sınava alırken, 22 binden fazla çalışanı da mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı. İnşaat, otomotiv, metal, enerji ve plastik sektörlerindeki 64 meslekte sınav ve belgelendirme tecrübesine sahip olan MESYEB, özellikle tekstil ve asansör başta olmak üzere yeni sektör ve mesleklerde de yetkisini genişletiyor. MESYEB, 26 Eylül 2018 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelecek olan tekstil sektöründeki 6 meslekte sınav ve belgelendirme yapmak için başlatılan kapsam genişletme çalışmalarını tamamladı. MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, "2018 yılı sonunda verilen mesleki yeterlilik belgesi sayısını 35 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar için yapılan denetimlerde idari para cezaları uygulanıyor. Zorunluluk kapsamındaki 161 meslekte sınav ve belge ücretlerinin tamamı 2020 sonuna kadar İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak" dedi.