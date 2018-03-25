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’nın tarihi fotoğrafları görücüye çıktı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vakıf Kültürü Müzesi, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Bursa’nın tarihi fotoğrafları görücüye çıktı
Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde 'IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın albümünde yer alan, 19'ncu ve 20'nci yüzyıllara ait 72 tarihi Bursa fotoğrafı, ilk kez sergilendi.

OSMAN LI'NIN GÖZÜNDEN BURSA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan II. Abdülhamid hakkında bilgiler vererek, "Sultan Abdülhamid, dünyayı öğrenmek, politikasını da buna göre yönlendirmek için çağının en gelişmiş teknoloji aleti olan fotoğraf makinesini kullanmış. Başta kendi toprakları olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinin, ülkesinin, şehrinin, kasabasının fotoğraflarını çektirtmiş. Bu özel sergide de bu fotoğraflar sayesinde Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya verdiği öneme şahit oluyoruz. Bu fotoğraflar Bursa'nın tarihinin, mimarisinin, sosyal ve kültürel mirasının daha iyi tanınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.
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Bursa’nın tarihi fotoğrafları görücüye çıktı
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