Bursaspor şut çekemİyor

18 takımlı Süper Lig'de en az şut çeken takım konumunda bulunan Bursaspor
, 7.5 ortalamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde ortalaması en iyi takım 13.8'le şampiyonluk yarışının içinde olan Beşiktaş olurken, onu 11.7 ile lider Galatasaray takip etti. Kümede kalma yarışının içerisinde olan Aytemiz Alanyasppor'un 10.7 ortalamayla 3. sırada olması dikkat çekerken, ligde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor 11'inci sırada kendine yer buldu. Bursaspor'dan sonra en kötü şut ortalamasına sahip takım ise Akhisarspor oldu.