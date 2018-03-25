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şut çekemİyor

’un ligin ikinci yarısındaki vasat performansı rakamlara da yansıyor. Hücum bölgesinde çoğalmakta sıkıntı yaşayan yeşil beyazlılar, en kötü şut ortalamasına sahip

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Bursaspor şut çekemİyor
18 takımlı Süper Lig'de en az şut çeken takım konumunda bulunan , 7.5 ortalamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde ortalaması en iyi takım 13.8'le şampiyonluk yarışının içinde olan Beşiktaş olurken, onu 11.7 ile lider Galatasaray takip etti. Kümede kalma yarışının içerisinde olan Aytemiz Alanyasppor'un 10.7 ortalamayla 3. sırada olması dikkat çekerken, ligde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor 11'inci sırada kendine yer buldu. Bursaspor'dan sonra en kötü şut ortalamasına sahip takım ise Akhisarspor oldu.
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Bursaspor şut çekemİyor
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