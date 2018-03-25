Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > BUSADER’de ‘Sağlık söyleşileri’ toplantısı

’de ‘Sağlık söyleşileri’ toplantısı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
BUSADER’de ‘Sağlık söyleşileri’ toplantısı
Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / 'in düzenlediği 'Sağlık Söyleşileri' kapsamında, beyin, sinir ve omurilik cerrahı Prof. Dr. Kaya Aksoy'u ağırladı. BUSADER üye ve konuklarının katıldığı Club Altın Ceylan'da gerçekleşen toplantının açılışında konuşan BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle yapacakları projelerden ve etkinliklerden bahsettikten sonra tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Kaya Aksoy, 'Bilgi, Akıl ve nakil' üzerine konulu konuşması ile konukları aydınlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
BUSADER’de ‘Sağlık söyleşileri’ toplantısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN