BUSADER’de ‘Sağlık söyleşileri’ toplantısı

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Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / BUSADER
'in düzenlediği 'Sağlık Söyleşileri' kapsamında, beyin, sinir ve omurilik cerrahı Prof. Dr. Kaya Aksoy'u ağırladı. BUSADER üye ve konuklarının katıldığı Club Altın Ceylan'da gerçekleşen toplantının açılışında konuşan BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle yapacakları projelerden ve etkinliklerden bahsettikten sonra tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Kaya Aksoy, 'Bilgi, Akıl ve nakil' üzerine konulu konuşması ile konukları aydınlattı.