Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Büyükşehir final kapısını araladı

Büyükşehir final kapısını araladı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Büyükşehir Belediyespor, Alman temsilcisi TTC Berlin Eastside'yi ağırladı. İlk eşleşmede, Lee Ho Ching ile Alman temsilcisinden Palina Irina karşılaştı. Üstün bir oyun ortaya koyan Lee Ho Ching, rakibini 3-0 geçmeyi başardı. İkinci eşleşmede, Büyükşehir Belediyespor'da ile ekibinden Gina Pota kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen maçta Melek Hu, rakibini 3-2 yendi. Maçın son eşleşmesinde Büyükşehir Belediyepor'un tecrübeli ismi Yana Noskova, rakibi Shiho Matsudaira'yı 3-1 yenerek maçın skorunu 3-0'a taşıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir final kapısını araladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN