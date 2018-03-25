Büyükşehir final kapısını araladı

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USKİ Masa Tenisi Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Büyükşehir Belediyespor, Alman temsilcisi TTC Berlin Eastside'yi ağırladı. İlk eşleşmede, Lee Ho Ching ile Alman temsilcisinden Palina Irina karşılaştı. Üstün bir oyun ortaya koyan Lee Ho Ching, rakibini 3-0 geçmeyi başardı. İkinci eşleşmede, Büyükşehir Belediyespor'da Melek Hu
ile Almanya
ekibinden Gina Pota kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen maçta Melek Hu, rakibini 3-2 yendi. Maçın son eşleşmesinde Büyükşehir Belediyepor'un tecrübeli ismi Yana Noskova, rakibi Shiho Matsudaira'yı 3-1 yenerek maçın skorunu 3-0'a taşıdı.