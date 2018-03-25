Büyükşehir Nantes’a şans tanımadı

Nantes Mangin Beaulieu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setinde uzun süre rakibin gerisinde kalan yeşil beyazlılar, köşelerden bulduğu sayı fırsatlarını iyi değerlendirerek, seti 25-18'lik skorla 1-0 önde tamamladı. Alınan sonucun ardından rakibinin tur umutlarını tüketen Bursa
temsilcisi, ikinci seti de 25-16'lık sayıyla 2-0 kazandı. Karşılaşmanın üçüncü setini de 25-23'lük skorla kazanan yeşil beyazlılar finale kaldı. CEV Challenge Kupası
'nda finale adını yazdırmayı başaran Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, finalde geçen yılın bir başka finalisti Olimpiyakos takımı ile karşılaşacak.