Büyükşehir’den koyunculuğun gelişmesine büyük destek

Bursa
Büyükşehir Belediyesi, saf merinos ırkı koyun yetiştiriciliğinin özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve hayvan varlığının arttırılması amacıyla 'Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ni başlattı. Proje ile hem Merinos koyunculuğunun geliştirilmesi hem de hayvan varlığı sayısının artırılması amaçlanıyor. Kaliteli yünleri, yüksek vücut ağırlığı, yüksek döl verimi ve en önemlisi de bölgede yaygın olarak yetiştirilmesi nedeniyle projede Merinos ırkı tercih edildi. TOPLAM BİN KOYUN
Proje kapsamında bin adet saf Merinos ırkı koyun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ithalat mevzuatı çerçevesinde ithal edilecek. Getirilen koyunlar, bir yetiştiriciye 24 koyun ve 1 koç olmak üzere uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme imkânlarıyla satılacak. Yetiştirme sürecinde ırkın korunması kapsamında genel eğitim ve kontroller yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenlerden Bursa il sınırları içerisinde ikamet etmeleri ve Bursa ili sınırları içerisinde İl ve İlçe Tarım müdürlükleri tarafından tescil edilmiş küçükbaş hayvan işletmelerinin bulunması şartı aranacak. Çiftçi Kayıt Sistemine (Koyun - Keçi bakımından) üye olma zorunluluğu da aranırken, yetiştiricilerin 18 ile 45 yaş arasında olmaları gerekiyor. 50'den fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiriciler değerlendirmeye alınmayacak. Şartları sağlayan yetiştiricilerin sayısının fazla olması halinde ise kura çekimi yapılacak.