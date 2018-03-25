Çocuklar Uludağ’ı keşfediyor

BURSA
'DA yaşayan çocukların Uludağ'ı keşfetmesi için başlatılan, "Haydi çocuklar Uludağ'a" projesi kapsamında 1 ayda toplam Bin öğrenci Uludağ'a çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa'nın 17 ilçesinde yaşayan çocukların tamamının Uludağ'ı bilmesi ve kayak sporunu öğrenmesi hedefiyle' başlattığı projenin son misafirleri, Yenişehir'in Koyunhisar ilk ve ortaokulu öğrencileri oldu. Sabah erken saatlerde Bursa Teleferik'in Teferrüç istasyonuna gelen 40 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı. Çocukları teleferim istasyonundan Uludağ'a uğurlayan Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, çocukların büyük bir bölümünün ilk kez uludağ'a çıktığını tespit ettiklerini söyledi. Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Teleferik'in desteğiyle düzenlenen 'Haydi Çocuklar Uludağ'a' kampanyası sayesinde 17 ilçeden yüzlerce çocuğun Uludağ'la buluştuğunu söyledi. "Çıkan bu sonuç kampanyanın ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Orada hem onlara mini bir kayak eğitimi aldırıyoruz hem de bölgenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriyoruz" dedi. Aktaş, Bursa'nın dışa yansıyan yüzü olan ve 4 mevsim yaşatmak için yatırımlar planladıkları Uludağ'ın herkes tarafından bilinmesinin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan yatırımların ve verilen hizmetlerle bölgenin her geçen gün gelişip güzelleştiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bugün de Yenişehir Koyunhisar ilk ve ortaokulunu misafir ediyoruz. Bir yandan normal belediyecilik faaliyetlerimiz devam ederken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında hayırlı ve önemli hizmetlere aracılık ediyoruz" dedi.