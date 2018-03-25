Evi yanan yaşlı kadına yeni bir ev yapılacak

İznik'in Yörükler Mahallesi'nde oturan ve evi yanan 69 yaşındaki Emine Bayram
'ın yaraları İznik Belediyesi ve hayırseverler tarafından sarılacak. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadının evin bahçesinde olması hayatını kurtarmıştı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
yanan evde incelemeler yaparak Yörükler Muhtarı Mehmet Batı ile birlikte yaşlı kadının evinde hasar tespitinde bulundu. Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Belediye Meclis Üyesi Necmettin Çömez ile birlikte bölgeye giden Başkan Sargın yanan evde oturan Emine Bayram ile görüştü. Evde tek başına yaşayan Emine Bayram Belediye Başkanı Osman Sargın'a destekleri için teşekkür etti.