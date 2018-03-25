Özellikle çocuklara yönelik farklı etkinliklere imza atan Korupark, bu kez geleceğin bilin adamlarını, Haydi Bilin Bakalım
etkinliği ile Korupark'a çağırıyor. Özel Bursa Kültür Okulları ve Korupark işbirliği ile düzenlenen bilim atölyelerinin ilki bu hafta sonu Korupark'ta gerçekleşiyor. Dün itibari ile başlayan 4 ila 6 yaş aralığı çocuklar için 'Renklerin Dansı' Atölyesi, 7 ila 12 yaş aralığı çocuklar için 'Mancınık Nasıl Çalışır' etkinliği minik ve bilime duyarlı çocukları Korupark'a çağırıyor. Eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşecek atölyelerde çocuklar kendi yetenek ve becerilerini keşfedip, pratiğe dökme şansı yakalıyor. Bilim atölyesinin renkli dünyasının çocuklara sunulduğu eğlenceli maceranın, Mart ayı boyunca her hafta sonu Korupark Atrium alanında gerçekleşecek.