İtalyan şef ‘Zamanın Işıklarını’ imzaladı

Dünyanın birçok şehrinde, orkestralar yöneten 20. yüzyıl senfonik müzik alanında ihtisaslaşmış Mazzoleni, ilk roman
ının tanıtımını Adranos Hotel'de yaptı. 'Contemporary Müzik Topluluğu'nun ve 'Avrupa Yeni Müzik Önderleri' konferansının üyesi olan ve yakın dönemde iki festivalin 'Windows on 20th Century' ve 'Salotte Musicale'nin kuruculuğunu ve sanat direktörlüğünü yapan Stefano Mazzoleni, çalışmalarının çoğunu kültür projeleri üretmek adına hayata geçiriyor. Bursa
lı Mimar Şule Uyar ve Meltem Tosun ve Muhsine Erdem'in katkılarıyla sanat sanatseverlerin beğenisine sunulan "Zaman Işıkları
" isimli roman'ın tanıtım toplantısı Bursalılardan yoğun ilgi gördü. BÜYÜLEYİCİ TÜRKİYE Türkiye
'Unesco ve UNHCR tarafından sanat ve kültürel çalışmaları nedeniyle ödüllendirilen Mazzoleni romanı hakkında bilgiler verdi. Türkiye'den oldukça etkilenen İtalyan sanatçı, "Konserlerim için geldiğimde Türkiye'nin kültürünü, mutfağını, insanlarını yakından tanımak ve tarihi yerlerini gezme fırsatını buldum. Kültürlerin beşiği olarak kabul edilen Anadolu ve bu ülke çok büyüleyici. Ben, Dünya Kültür Mirası'nın yarısına sahip bir ülke olan İtalya 'dan geliyorum. Türkiye'nin de aynı önemde çok büyük bir kültür mirasına sahip olması beni çok etkiledi. Büyüleyici İtalya projemden hareketle Büyüleyici Türkiye projesi üzerinde çalışmaya başladım. Üzerinde çalışacak bir metin bulamayınca bu projenin hikâyesini kendim yazmaya karar verdim. Ve bu kitap oluştu" dedi. KİTAP HAKKINDA İtalyan
arkeolog Francesco Orsini, bir konferans için geldiği İstanbul
'da, kendisini bu konferansa davet eden Mimar Hanzade Kayı'nın bir arkadaşının verdiği ipucu sayesinde yıllardır araştırdığı kayıp bir kitabın izini bulabileceği umuduna kapılır. Kitap bir Hitit kraliçesi ve bir keşiş tarafından yazılmıştır ve üst akıl ve sevgi sayesinde güzel bir dünya düzenine ulaşmanın kurallarını içermektedir. Francesco ve Hanzade kitabın izini sürerken yaşananların yanı sıra, yazar Stefano Mazzoleni, ikilinin gittikleri yedi şehrin tarihi ve coğrafi güzellikleri, yöresel yemekleri ile okuyucuyu tanıştırıyor.