Kubilay da kayıplar kervanında

Yeşil beyazlı ekibin altyapısında yetişmesinin ardından 2015-16 sezonu ile birlikte A Takım'a yükselen genç forvet, geçtiğimiz sezon skora verdiği katkı sonrası bu sezon büyük bir düşüş yaşadı. 7'si lig ve 3'ü kupa olmak üzere bu sezon toplamda 10 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, henüz gole katkı yapamadı. FORMA GİYEMİYOR
Ligin 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Bursaspor
taraftarı ile arasında gerilim yaşanmasının ardından Teknik Direktör Paul Le Guen'in bir süre dinlendirdiği ve mental açıdan hazırladığı Kubilay Kanatsızkuş, ligde forma giydiği 5 maçta da ilk 11'den uzak kalırken, yalnızca kupadaki 3 maçta 90 dakika süre alabildi. Ligin ikinci yarısı ile birlikte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan genç oyuncu, henüz ikinci devrede forma giyemedi. Kubilay, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 34 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.